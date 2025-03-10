Ученые предупредили о мощной магнитной буре

На Земле наблюдается ухудшение геомагнитной обстановки из-за корональной дыры на Солнце, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии РАН. Специалисты зафиксировали колебания магнитного поля, которые в два раза превышали порог магнитных бурь. Ожидается, что ситуация стабилизируется 10 марта, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук сообщили об активизации геомагнитных бурь, вызванных корональной дырой на Солнце.

По словам ученых, на данный момент на звезде присутствует три корональные дыры, которые находятся в стадии разрушения, однако все еще оказывают влияние на магнитное поле Земли. В данный момент наша планета подвергается воздействию самой маленькой из них, поэтому ожидается, что бури будут кратковременными.

По информации специалистов, уровень геомагнитных колебаний в утренние часы дважды превысил порог магнитных бурь. Последняя зарегистрированная буря все еще продолжается.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури класса G1 считаются слабыми, тогда как при самых мощных бурях класса G5 возможны сбои в работе электроприборов и радиосвязи.

На данный момент ученые отмечают, что колебания находятся в диапазоне G1-G2, что соответствует от слабой до средней интенсивности. По прогнозам, ситуация стабилизируется 10 марта в середине дня.

Скрин: xras.ru

Во время мощных магнитных бурь метеочувствительные люди могут испытывать недомогание, включая головные боли, слабость и сонливость.