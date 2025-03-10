Марина Федункив раскрыла имя сына от итальянского мужа

Российская актриса Марина Федункив впервые рассказала, как назвала своего пятимесячного сына, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

Фото: YouTube / Шастун

Актриса и телеведущая Марина Федункив поделилась подробностями о своем первенце. Впервые став матерью в 53 года, она долгое время не раскрывала ни пол, ни имя ребенка. Однако в ходе выступления на Comedy Club актриса рассказала, как назвала.

Сына я назвала в честь своего деда, которого звали Федункив Теодор Гаврилович. Вот и сын мой – Теодор. Фамилия у него отца!, - рассказала артистка.

Федункив стала мамой в ноябре 2023 года. Отец ребенка – итальянский бизнесмен Стефано Маджи, с которым актриса официально зарегистрировала брак три года назад. Известно, что супруг моложе ее на 13 лет.

Ранее в сети обсуждали внешнее сходство актрисы с матерью ее мужа. После публикации совместного фото на 40-летие Стефано, пользователи соцсетей отметили, что Федункив напоминает его родственницу. Некоторые даже сравнили бизнесмена с певцом Прохором Шаляпиным, известным своими отношениями с состоятельными женщинами старшего возраста.