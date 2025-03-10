Самолет с 300 пассажирами развернули из-за неисправных туалетов

Рейс авиакомпании Air India, следовавший из Чикаго в Дели, был вынужден развернуться на полпути из-за неисправности туалетов, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

Иллюстративное фото: Pixabay

Около 300 пассажиров провели в воздухе 10 часов, прежде чем самолет вернулся в отправную точку. Из 12 санузлов на борту исправным оставался лишь один, расположенный в бизнес-классе.

Самолет авиакомпании Air India, выполнявший 14-часовой рейс из Чикаго в Дели, вынужден был прекратить полет из-за массового отказа туалетов.

Воздушное судно уже пролетело над Канадой и Гренландией, когда экипаж принял решение развернуть лайнер и вернуться в Чикаго.