Как часто перезагружать Wi-Fi-роутер, чтобы интернет не «тормозил»

Домашний интернет перестал работать стабильно? Стало сложно смотреть ролики онлайн и вести переписки в мессенджерах? Интернет регулярно «тормозит», и это вызывает у вас сильное раздражение? Скорее всего, проблему можно решить просто и быстро, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: pinterest.com

Регулярная перезагрузка оборудования – простое, но эффективное решение. И речь сейчас не о компьютерах или смартфонах (хотя и им периодически требуется перезапуск), а о Wi-Fi-роутере.

Если маршрутизатор работает без перерывов в течение нескольких недель или даже месяцев, это может негативно сказаться на качестве интернет-соединения.

Как часто стоит перезагружать роутер?

Оптимально выполнять это хотя бы раз в неделю. Такая простая мера способна заметно улучшить работу домашнего интернета.

Перезагрузка даёт сразу несколько преимуществ:

Сброс временных настроек – вместе с ними устраняются возможные ошибки, накапливающиеся со временем. Обновление соединения – это помогает повысить стабильность интернета. Разрешение конфликтов между устройствами – гаджеты, подключённые к Wi-Fi, начинают работать более согласованно.

Таким образом, перезагружая роутер хотя бы раз в неделю, вы обеспечиваете максимально комфортные условия для быстрого и стабильного интернет-сёрфинга.