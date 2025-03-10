Как часто перезагружать Wi-Fi-роутер, чтобы интернет не «тормозил»

Домашний интернет перестал работать стабильно? Стало сложно смотреть ролики онлайн и вести переписки в мессенджерах? Интернет регулярно «тормозит», и это вызывает у вас сильное раздражение? Скорее всего, проблему можно решить просто и быстро, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti
Регулярная перезагрузка оборудования – простое, но эффективное решение. И речь сейчас не о компьютерах или смартфонах (хотя и им периодически требуется перезапуск), а о Wi-Fi-роутере.
Если маршрутизатор работает без перерывов в течение нескольких недель или даже месяцев, это может негативно сказаться на качестве интернет-соединения.
Оптимально выполнять это хотя бы раз в неделю. Такая простая мера способна заметно улучшить работу домашнего интернета.
Перезагрузка даёт сразу несколько преимуществ:
Таким образом, перезагружая роутер хотя бы раз в неделю, вы обеспечиваете максимально комфортные условия для быстрого и стабильного интернет-сёрфинга.
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