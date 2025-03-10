Shaman официально заявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) во время своего сольного концерта в «Live Арене» официально объявил главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину своей девушкой, сообщает Lada.kz со ссылкой на 360.ru.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

На кадрах видно, как Мизулина, одетая в белое платье, стоит на сцене рядом с исполнителем и улыбается. Обращаясь к ней и зрителям, Shaman заявил, что считает необходимым открыто рассказать об их отношениях. Он отметил, что многие гадали, что их связывает.

«Официально заявляю — мы пара. Мы встречаемся и вместе! Что ты на это скажешь?» — сказал певец.

Мизулина ответила утвердительно, после чего Shaman исполнил песню «Ты моя».

Слухи о возможном романе между ними ходили уже давно, но официального подтверждения не было. Екатерина периодически упоминала певца в своем Telegram-канале и публиковала совместные снимки. В ноябре 2023 года, в День народного единства, она выложила видео, где исполняет гимн России вместе с Shaman. Позже она рассказала, что их образы появились в популярной игре Roblox. В конце месяца Мизулина поздравила певца с днем рождения, признавшись, что ей нравятся его песни, а спустя несколько недель отметила, что они ее «согревают». Вскоре Shaman подарил Екатерине букет цветов, подчеркнув, что они «прекрасно общаются».

В течение следующего года в Telegram-канале главы «Лиги» почти не появлялись посты о Shaman. Однако в сентябре 2024 года стало известно о разводе Ярослава Дронова с его супругой, топ-менеджером «Мегафона» Еленой Мартыновой. Через несколько месяцев певец и Мизулина снова оказались в центре внимания, вызвав новый всплеск слухов о возможном романе.

В начале 2025 года Екатерина опубликовала фотографию с Shaman, на которой держит букет, предположительно подаренный певцом, а на его пальцах заметны буквы, складывающиеся в имя «Катя». В недавнем интервью артист уклонился от прямого ответа на вопрос об их отношениях, сказав, что их объединяет любовь к России, а поиски второй половинки для него не актуальны — «если это твое, оно само придет».