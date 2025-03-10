Самое волосатое лицо в мире: новый рекорд Гиннесса

Фото: guinnessworldrecords

Согласно данным организации, молодой индиец живет с гипертрихозом – состоянием, провоцирующим чрезмерный рост волос. В результате его лицо покрыто волосами на 95%, а плотность их роста достигает 201,72 волоса на квадратный сантиметр кожи.

Лалит стал одним из всего 50 официально задокументированных случаев этого заболевания, известных с эпохи Средневековья. Уникальность его состояния делает его поистине одним на миллиард.

С раннего детства он сталкивается с насмешками и предвзятым отношением из-за своей внешности.

"Люди сначала боятся меня, но, познакомившись ближе, понимают, что между нами нет большой разницы", – делится Лалит.

Несмотря на все трудности, он полностью принимает свою особенность и гордится своей уникальностью. Более того, рекордсмен ведет собственный YouTube-канал, где делится моментами из своей повседневной жизни и приглашает всех желающих познакомиться с ним поближе.