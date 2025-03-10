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10.03.2025, 08:13

"Украиной не ограничится": что задумал Трамп

Новости Мира 0 1 202

Дональд Трамп четко понимает угрозу возможного столкновения с Россией, поэтому после завершения конфликта на Украине намерен пересмотреть структуру коллективного Запада. Такое мнение выразил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью на YouTube, сообщает Lada.kz

© AP Photo / Ben Curtis
© AP Photo / Ben Curtis

«Трамп рассматривает ситуацию на Украине как противостояние Запада и России, способное перерасти в Третью мировую войну. Об этом порой забывают, но это вовсе не шутки», – подчеркнул эксперт.

Риттер отметил, что заявления Москвы о расширении НАТО, провокационном характере конфликта и агрессивных намерениях США и Европы подтвердились.

«Впервые в истории США появился политик, открыто признающий очевидное: Россия была права с самого начала. Вся антироссийская риторика – это результат политики Демократической партии. Теперь эта горькая правда начинает осознаваться за рубежом. Однако дело не ограничится только Украиной – потребуется трансформация всего коллективного Запада. Запад должен остановиться», – подытожил аналитик.

Ранее Трамп заявлял, что верит в готовность российского президента Владимира Путина к мирному урегулированию украинского конфликта. Он также отмечал, что вести переговоры с Москвой проще, чем с Киевом, поскольку стратегическая инициатива находится в руках России.

В январе Владимир Путин подчеркивал, что целью урегулирования ситуации на Украине должен стать не временный передых и перегруппировка сил, а прочный и долгосрочный мир. Российское руководство намерено продолжать отстаивать интересы своих граждан, и именно в этом заключается суть проводимой спецоперации. Президент России отмечал, что урегулирование конфликта должно основываться на уважении прав всех жителей региона.

Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако Киев официально отказался от диалога. В октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий любые переговоры с российскими властями на законодательном уровне.

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