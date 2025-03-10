Кому досталось наследство Сергея Мавроди?

Наследственное дело основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди так и не было открыто из-за отсутствия наследников, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»

Согласно законодательству, наследники должны вступить в права в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя. В случае пропуска этого срока требуется обращение в суд для его восстановления. Однако, как следует из документов, с момента смерти Мавроди 26 марта 2018 года никто не инициировал процесс наследования.

Летом сообщалось, что после смерти Мавроди остались долги на сумму 1,6 млрд рублей.

Ровно 30 лет назад в России заработала одна из крупнейших мошеннических схем, вовлекшая миллионы людей. 1 февраля 1994 года началась продажа акций печально известной «МММ». «Газета.Ru» поговорила с бывшими акционерами, чтобы выяснить, почему финансовая пирамида, созданная Сергеем Мавроди, обрела такую популярность.

В 1997 году «МММ» была признана банкротом. Самого Мавроди разыскивали правоохранительные органы, и лишь спустя шесть лет он был найден в съемной квартире в Москве. Суд приговорил его к 4,5 года заключения за мошенничество. После освобождения он продолжал пытаться строить новые финансовые пирамиды вплоть до своей смерти 26 марта 2018 года. А «акции» «МММ» до сих пор можно найти в продаже на различных интернет-площадках.