Назван неожиданный фактор плохого настроения и проблем со сном

Нутрициолог центра «Медфрендс» Жанна Оршич предупредила, что чрезмерное потребление консервантов и стабилизаторов в продуктах может привести к снижению уровня энергии, ухудшению сна и негативному влиянию на настроение, вплоть до развития депрессии. В интервью «Ленте.ру» она раскрыла неожиданную связь между этими добавками и проблемами с ментальным здоровьем, сообщает Lada.kz

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Оршич объяснила, что регулярное употребление пищи с консервантами и стабилизаторами постепенно разрушает нормальную микрофлору кишечника, которая играет ключевую роль в поддержании общего здоровья. В кишечнике обитает множество полезных микроорганизмов, необходимых для пищеварения, укрепления иммунитета и синтеза важных гормонов, включая норадреналин, дофамин и серотонин — так называемые гормоны радости и удовольствия.

«Микробиота оказывает прямое влияние на когнитивные функции, такие как память, внимание и логика, а также на настроение и психическое благополучие. Однако стабилизаторы и консерванты, действуя как антибиотики, наносят вред полезным бактериям в кишечнике», — подчеркнула специалист.

Она также отметила, что вредные пищевые добавки содержатся не только в снеках и консервированных продуктах, но и в кисломолочных изделиях (молоке, сметане, кефире), кондитерских товарах и мясе, где их используют для продления срока годности и улучшения вкусовых характеристик.