Россиянин одним ударом головы разбил автомобиль (видео)

В Уссурийске, Приморский край, мужчина разбил головой припаркованный автомобиль, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

Кадр из видео

«Парень одним ударом головы разбил припаркованную машину. <…> При том, оступился ли он или же специально влетел — остается загадкой», — говорится в сообщении.

Инцидент попал в объектив уличной камеры. На кадрах видно, как мужчина бежит и сталкивается с припаркованным белым автомобилем, разбивая заднее стекло головой. После этого он садится на землю, затем поднимается и уходит в сторону дома.

Также на видео заметна проходящая мимо женщина, которая наблюдает за происходящим, но вскоре продолжает свой путь.