Вика Цыганова о Киркорове: «За деньги родную мать продать готов»

Певица Вика Цыганова в своем Telegram-канале обвинила Филиппа Киркорова в жадности, сообщает Lada.kz
В своем блоге она опубликовала скриншот с портала госзакупок, где указано, что артист получил 6 666 666 рублей за рекламную кампанию компании «Конти-рус». По словам Цыгановой, эта фирма является российским подразделением украинского производственного объединения.
«Число дьявола в гонораре артиста нисколько не смутило, и в клипе засветились конфеты «Конти». Кто бы сомневался — за деньги да. <…> В который раз убеждаюсь, что нынешние поп-певцы за деньги родную мать продать готовы», — выразила возмущение певица.
Кроме того, она упрекнула Киркорова в лицемерии, заявив, что не верит в его искреннюю поддержку бойцов СВО.
«Хотя бойцы, уверена, рады, что эти петухи в перьях не ездят к ним часто и на них не приходится никому смотреть», — отметила артистка.
Цыганова также осудила коллег, поддерживающих Киркорова, выделив среди них телеведущего Оскара Кучеру и его сторонников.
«Киркоров не боится ни Бога, ни дьявола. Мимикрия — его сущность, а деньги — единственный Бог, которому он поклоняется. Поэтому песенки Киркорова пусты и бездушны», — подытожила она.
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