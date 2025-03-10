Вика Цыганова о Киркорове: «За деньги родную мать продать готов»

Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В своем блоге она опубликовала скриншот с портала госзакупок, где указано, что артист получил 6 666 666 рублей за рекламную кампанию компании «Конти-рус». По словам Цыгановой, эта фирма является российским подразделением украинского производственного объединения.

«Число дьявола в гонораре артиста нисколько не смутило, и в клипе засветились конфеты «Конти». Кто бы сомневался — за деньги да. <…> В который раз убеждаюсь, что нынешние поп-певцы за деньги родную мать продать готовы», — выразила возмущение певица.

Кроме того, она упрекнула Киркорова в лицемерии, заявив, что не верит в его искреннюю поддержку бойцов СВО.

«Хотя бойцы, уверена, рады, что эти петухи в перьях не ездят к ним часто и на них не приходится никому смотреть», — отметила артистка.

Цыганова также осудила коллег, поддерживающих Киркорова, выделив среди них телеведущего Оскара Кучеру и его сторонников.