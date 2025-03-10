Сын звезды «Кинг Конга» вышел на подиум в платье и туфлях

16-летний Кай, сын голливудской актрисы Наоми Уоттс, вышел на подиум в платье и туфлях во время показа модного дома Valentino. Актриса поделилась кадрами с дефиле в своем блоге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: naomiwatts/Instagram

«Мой малыш! Я просто визжу от гордости», — написала звезда фильма «Кинг Конг».

Кай увлекается балетом, и, по словам Уоттс, его творческий потенциал поражает ее. Она поддерживает сына в самовыражении и восхищается его нестандартным мышлением и целеустремленностью.

У Наоми Уоттс двое детей от актера Лива Шрайбера, известного по ролям в фильмах «Сумерки» и «Люди Икс: Начало. Росомаха». Помимо Кая, у них есть 17-летний сын Александр Пит. Несмотря на расставание после 11 лет совместной жизни, экс-супруги сохранили дружеские отношения и продолжают вместе проводить время с детьми. Уоттс называет Шрайбера прекрасным отцом и подчеркивает, что никогда не препятствовала его общению с сыновьями.