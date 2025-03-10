18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.84
537.4
5.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.03.2025, 16:21

«Говорит Москва»: россиянам предлагают набрать 1945 и услышать голоса прошлого

Новости Мира 0 513

Чтобы прочувствовать атмосферу победы в Великой Отечественной войне, достаточно набрать бесплатный номер 1945. Эта услуга доступна для абонентов всех крупнейших мобильных операторов России, сообщает Lada.kz  со ссылкой на hibiny

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В рамках акции «Ура Победе!» россиянам предлагают установить на звонок легендарные мелодии военных лет — «Тёмная ночь», «Катюша», «Прощание славянки» и другие. Также можно услышать фронтовые новости того времени:

«От советского информбюро. 10 марта войска Второго Белорусского фронта продолжили успешное наступление. Наши подвижные соединения и пехота, форсировав реку Лупов, продвинулись на восток. Отступая, немецкие войска минируют мосты и переправы. В ходе боёв наши части вышли к городу Лауренбург [...] За 10 марта на всех фронтах уничтожено 187 немецких танков и самоходных орудий», — именно такие сводки зачитывал по радио легендарный советский диктор Юрий Левитан ровно 80 лет назад.

Прослушивать исторические сводки 1945 года можно до 15 мая. Также в рамках акции доступны бесплатные скачивания песен военных лет и возможность получить памятный логотип Победы.

«Ура Победе!» — лишь одна из инициатив, приуроченных к 80-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков. 9 мая по улицам российских городов снова пройдёт «Бессмертный полк».

Эта народная акция, зародившаяся в 2011 году, стала символом памяти о героях Великой Отечественной войны. Начавшись в Томске, она стремительно распространилась по всей России и за её пределами, объединяя людей, помнящих подвиг советских солдат.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанка получила штраф за празднование МасленицыНовости Казахстана
03.03.2025, 21:07 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...