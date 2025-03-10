«Говорит Москва»: россиянам предлагают набрать 1945 и услышать голоса прошлого

Чтобы прочувствовать атмосферу победы в Великой Отечественной войне, достаточно набрать бесплатный номер 1945. Эта услуга доступна для абонентов всех крупнейших мобильных операторов России, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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В рамках акции «Ура Победе!» россиянам предлагают установить на звонок легендарные мелодии военных лет — «Тёмная ночь», «Катюша», «Прощание славянки» и другие. Также можно услышать фронтовые новости того времени:

«От советского информбюро. 10 марта войска Второго Белорусского фронта продолжили успешное наступление. Наши подвижные соединения и пехота, форсировав реку Лупов, продвинулись на восток. Отступая, немецкие войска минируют мосты и переправы. В ходе боёв наши части вышли к городу Лауренбург [...] За 10 марта на всех фронтах уничтожено 187 немецких танков и самоходных орудий», — именно такие сводки зачитывал по радио легендарный советский диктор Юрий Левитан ровно 80 лет назад.

Прослушивать исторические сводки 1945 года можно до 15 мая. Также в рамках акции доступны бесплатные скачивания песен военных лет и возможность получить памятный логотип Победы.

«Ура Победе!» — лишь одна из инициатив, приуроченных к 80-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков. 9 мая по улицам российских городов снова пройдёт «Бессмертный полк».

Эта народная акция, зародившаяся в 2011 году, стала символом памяти о героях Великой Отечественной войны. Начавшись в Томске, она стремительно распространилась по всей России и за её пределами, объединяя людей, помнящих подвиг советских солдат.