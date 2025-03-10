Ирина Роднина резко ответила на вопрос о конфликте с Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию посетила в Москве премьеру фильма «Роднина». После показа легендарная спортсменка провела краткую пресс-конференцию, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: ТГ-канал 360

Перед мероприятием организаторы предупредили журналистов, чтобы они не затрагивали тему ее давнего конфликта с тренером Татьяной Тарасовой. Однако некоторые представители СМИ проигнорировали просьбу и попытались выяснить подробности непростых отношений между знаменитыми фигуристками.

Услышав неудобные вопросы, Роднина отреагировала эмоционально. Она резко пресекла обсуждение запретной темы.

«Я с ней не ссорилась. Вы это видели? Если мы не общаемся, это не значит, что был конфликт. Я что, должна поддерживать отношения со всеми?» — приводит ее слова издание «Царьград».

Примечательно, что именно под руководством Татьяны Тарасовой Ирина Роднина и ее партнер Александр Зайцев добились выдающихся успехов, выиграв олимпийское золото в 1976 и 1980 годах.

Справка: предположительно, разногласия между Родниной и Тарасовой возникли после того, как спортсменка пригласила в команду хореографа Елену Черкасскую. Этот шаг не получил одобрения Тарасовой, что привело к охлаждению отношений. Впоследствии фигуристки неоднократно обменивались резкими заявлениями и даже взаимными упреками.