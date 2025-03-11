Аллу Пугачеву обвинили в подготовке покушения

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выдвинул обвинения против певицы Аллы Пугачёвой, заявив, что она якобы причастна к подготовке покушения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram -канал Shot.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

По информации источника, Бородин направил заявление в Следственный комитет России, указывая, что получил сведения о возможном заговоре, в котором артистка могла играть ключевую роль. По его мнению, мотивом могли стать его инициативы по лишению Пугачёвой государственных наград, званий, а также присвоению ей статуса иностранного агента и привлечению к уголовной ответственности. Известно, что в 2024 году Бородин уже обращался в полицию из-за поступающих угроз.

Ранее он также призвал проверить актёра сериала «Сваты» Александра Феклистова в связи с его заработком в России. По данным источников, несмотря на отсутствие публичных выступлений, артист продолжает получать доход, анонимно озвучивая книги.