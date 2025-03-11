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11.03.2025, 07:21

Бездомный отрезал голову мужчине и сыграл ей в футбол

Новости Мира 0 1 018

В американском городе Лас-Крусес бездомного признали виновным в нападении с ножом на 51-летнего мужчину, в результате которого жертва была обезглавлена, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Michael Förtsch / Unsplash
Фото: Michael Förtsch / Unsplash

В июне 2021 года 28-летний Джоэл Арсиньега-Саенс вместе со своей женой жил в одном из городских парков. В этом же месте часто появлялся и 51-летний бездомный Джеймс Гарсия, с которым пара пересекалась.

20 июня 2021 года Арсиньега-Саенс проснулся и обнаружил, что его личные вещи, а также имущество его супруги бесследно исчезли. Подозрение сразу пало на Гарсию, и, уверенный в его виновности, Арсиньега-Саенс решил наказать мужчину.

Разыскав предполагаемого вора, он отобрал у него складной нож и в порыве ярости нанёс ему 84 ножевых удара. Однако на этом мучения жертвы не закончились — в приступе жестокости нападавший сначала отрезал Гарсии палец, а затем обезглавил его. Впоследствии Арсиньега-Саенс проявил ещё большую степень садизма, превратив голову убитого в мяч: он пинал её от одной припаркованной машины к другой, продолжая это ужасающие "развлечение" до тех пор, пока не выдохся.

Мужчина оставил останки Гарсии прямо на улице, не предпринимая никаких действий. Вечером того же дня их обнаружил полицейский, после чего Арсиньега-Саенса был задержан.

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