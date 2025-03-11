Кроваво-красная Луна: чего ждать в ночь на пятницу?

В ночь с 14 на 15 марта произойдет полное лунное затмение, однако в России его можно будет наблюдать лишь частично. Наилучшие условия для наблюдения сложатся в Северной и Южной Америке, тогда как в Европе, Африке и России Луна скроется за горизонтом до завершения явления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Во время полного затмения Луна приобретает характерный красноватый оттенок из-за преломления солнечного света в атмосфере Земли. Это зрелище нередко называют «кровавой Луной».

Жители смогут увидеть только начальную фазу затмения, пока Луна остается над горизонтом. Лучше всего его удастся рассмотреть в западных регионах страны, однако многое будет зависеть от погодных условий.

Если наблюдать затмение в этот раз не получится, стоит обратить внимание на 7 сентября — в этот день следующее полное лунное затмение будет видно в Азии, Африке, Австралии и Европе. А в России и других странах СНГ возможность увидеть полное лунное затмение появится лишь в марте 2026 года.

Для наблюдения за затмением не требуется специальное оборудование — достаточно ясного неба и открытого горизонта.