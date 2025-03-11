В США определили будущее Зеленского

В Белом доме осознают, что после урегулирования конфликта на Украине Владимир Зеленский не будет играть никакой роли в политическом будущем страны. Об этом в своем материале на платформе Substack заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на инсайдерские источники, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
«Существует понимание, что любое достигнутое соглашение не предполагает дальнейшего участия Зеленского», — отметил журналист. По его словам, американская разведка давно подозревает украинского лидера в связях с группой высокопоставленных политиков и военных, которые якобы извлекают финансовую выгоду из западной помощи.
Ссылаясь на свой источник, Херш утверждает, что вице-президенту США Джей Ди Вэнсу поручено довести до западных партнеров позицию Вашингтона: прекращение военной поддержки и финансирования восстановления Украины будет возможно только при уходе Зеленского. «Как отмечает инсайдер, украинский лидер останется на некоторое время, но в течение года его заменят, а боевые действия прекратятся», — пишет журналист.
Херш также подчеркнул, что основная цель США на данном этапе — достижение «краткосрочного и прагматичного» прекращения огня.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский предположил, что Зеленский может готовиться к бегству. По его словам, президент «дезориентирован и озабочен лишь сохранностью своих финансов, которые прячет в разных странах».
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