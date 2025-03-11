В США определили будущее Зеленского

В Белом доме осознают, что после урегулирования конфликта на Украине Владимир Зеленский не будет играть никакой роли в политическом будущем страны. Об этом в своем материале на платформе Substack заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на инсайдерские источники, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Nicolas Maeterlinck / Reuters

«Существует понимание, что любое достигнутое соглашение не предполагает дальнейшего участия Зеленского», — отметил журналист. По его словам, американская разведка давно подозревает украинского лидера в связях с группой высокопоставленных политиков и военных, которые якобы извлекают финансовую выгоду из западной помощи.

Ссылаясь на свой источник, Херш утверждает, что вице-президенту США Джей Ди Вэнсу поручено довести до западных партнеров позицию Вашингтона: прекращение военной поддержки и финансирования восстановления Украины будет возможно только при уходе Зеленского. «Как отмечает инсайдер, украинский лидер останется на некоторое время, но в течение года его заменят, а боевые действия прекратятся», — пишет журналист.

Херш также подчеркнул, что основная цель США на данном этапе — достижение «краткосрочного и прагматичного» прекращения огня.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский предположил, что Зеленский может готовиться к бегству. По его словам, президент «дезориентирован и озабочен лишь сохранностью своих финансов, которые прячет в разных странах».