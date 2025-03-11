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11.03.2025, 09:18

Скрытая правда: сколько мужчин воспитывают не своих детей

Новости Мира 0 751

Генетики выяснили, что всего 1% мужчин воспитывают детей, не являющихся их биологическими, сообщает Lada.kz  со ссылкой на ecopravda

Фото: Pixabay / Pexels
Фото: Pixabay / Pexels

Исследование охватило период в 550 лет и началось с анализа ДНК Людвига ван Бетховена. Ученые обнаружили, что современные носители его фамилии не имеют с ним генетической связи. Это привело их к более глубокому изучению феномена «внепарного отцовства».

«Принято считать, что супружеские измены распространены, и многие мужчины воспитывают не своих детей. Однако наши исследования опровергли этот миф», — отметил профессор Маартен Лармюзо из Лёвенского католического университета.

Анализ Y-хромосом более 500 мужчин, живших в разные эпохи, показал, что вероятность такого явления составляет всего около 1%. Однако в периоды войн и социальных потрясений этот показатель временно возрастал.

Ранее существовало предположение, что от 10% до 30% детей рождаются вне брака, но современные генетические тесты опровергли эти данные. В Европе уровень супружеских измен оказался значительно ниже, чем считалось ранее.

Один из участников исследования, Вернер ван Бетховен, был удивлён, узнав, что не имеет родственных связей с композитором. «Сначала это меня расстроило, но затем я осознал, что фамилия и семейная история важнее биологического родства», — поделился он.

Полученные выводы имеют значение не только для изучения истории, но и для судебной экспертизы, медицинской генетики и исследований родословных.

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