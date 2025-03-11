За голову бывшего участника олимпийских игр назначили награду в 10 миллионов долларов

В США ФБР включило 43-летнего Райана Джеймса Веддинга, бывшего участника Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, в список самых разыскиваемых преступников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Damian Dovarganes / AP

Веддинг, который ранее был членом олимпийской сборной США по сноуборду, обвиняется в руководстве транснациональной наркосетью, переправляющей сотни килограммов кокаина из Колумбии. Также он подозревается в причастности к многочисленным убийствам и покушениям, связанным с наркотрафиком.

За информацию, которая поможет в его аресте, назначена награда в размере 10 миллионов долларов. В обвинительном заключении упоминается, что Веддинг и его соратник Эндрю Кларк обвиняются в убийстве двух человек в канадской провинции Онтарио в 2023 году.

Напоминается, что сноубордист был задержан в Мексике в октябре 2024 года, однако местонахождение Веддинга на данный момент неизвестно. На Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити он участвовал в параллельном гигантском слаломе и занял 24-е место.