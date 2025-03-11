"Это дно": Галкин устроил провокацию за границей

Шоумен Максим Галкин на своём концерте в Польше открыто выразил поддержку Украине. Он решил продемонстрировать свою приверженность Киеву, исполнив песню «Цей сон» на украинском языке. Кроме того, Галкин поделился, что сейчас активно изучает украинский язык, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: maxgalkin.ru

В видео, которое появилось в сети, артист с энтузиазмом поёт, держа в руках букет цветов. Он танцует под музыку, а зрители сопровождают его выступление бурными аплодисментами.

«Все, это уже дно. Поет он, а стыдно мне», — пишут комментаторы.

Это не первый раз, когда Галкин становится объектом критики за свои политические взгляды. Его высказывания и действия, такие как поддержка Украины, а также скандальные случаи, например, с лозунгом в Дубае, вызывают неоднозначные реакции.