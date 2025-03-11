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11.03.2025, 14:30

Стас Пьеха о жизни 87-летней бабушки Эдиты: «Состояния она не сколотила»

Новости Мира 0 2 055

Певец Стас Пьеха рассказал, что его 87-летняя бабушка, Эдита Пьеха, чувствует себя хорошо, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»
Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»

«Она большую часть времени проводит в своем загородном доме недалеко от Петербурга, смотрит телевизор, мои концерты и пересматривает старые записи своих выступлений», — сообщил Стас.

По словам Пьехи, народная артистка СССР уже не выступает публично, но продолжает петь дома, так как не может полностью отказаться от этого занятия. Артист отметил, что его бабушка живет «очень скромно» в маленьком доме в Пушкине.

«Она не нажила большого состояния и сейчас не следит за тем, как поживают коллеги: кто что купил, где живет», — добавил певец.

Пьеха также подчеркнул, что знаменитая бабушка никогда не зарабатывала больших денег на своей карьере. Она жила на «небольшую зарплату», как и многие артисты того времени.

В репертуаре Эдиты Пьехи более 500 песен, среди которых такие хиты, как «Манжерок», «Город детства» и другие. В 1988 году она была удостоена звания народной артистки СССР.

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