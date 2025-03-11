18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.53
531.91
5.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.03.2025, 15:43

Чиновники в Японии добились доплаты за 5 минут переработки

Новости Мира 0 634

Экс-мэр города Хидэо Кодзима ввел новое правило, обязывающее 146 госслужащих начинать рабочий день в 8:25 утра, начиная с 1 марта 2021 года. Это на пять минут раньше обычного времени начала их смены. Причины таких изменений Кодзима не озвучил, при этом он был известен своей строгой манерой руководства и нестабильным поведением на рабочем месте, сообщает Lada.kz со ссылкой на Post.

Фото: SCMP composite/Shutterstock
Фото: SCMP composite/Shutterstock

Сотрудники продолжали настаивать, что дополнительные пять минут в рабочий день должны считаться сверхурочными. Кодзима отверг обвинения, но в феврале этого года подал в отставку, и в марте его политика была отменена.

В декабре 2023 года госслужащие обратились в Японскую комиссию по справедливой торговле с требованием компенсации за сверхурочные за последние три года. В ноябре комиссия приняла решение в пользу работников, обязав город выплатить им 10,9 миллиона иен (67 тысяч долларов). Также было постановлено оплачивать все сверхурочные часы. В конце февраля в городской совет было внесено предложение о дополнительном бюджете для компенсаций, но на момент написания статьи пособие не было выплачено.

Инцидент, о котором сообщается в All Nippon News Network, вызвал широкий отклик среди японских интернет-пользователей, усталых от культуры сверхурочной работы. Один из обозревателей заявил: "В нашей компании каждый день проводят обязательное 10-минутное совещание во время обеденного перерыва — это явно незаконно. Может, стоит обратиться в Комиссию по справедливой торговле?" Другой добавил: "Некоторые компании требуют утренних собраний, уборки офиса и зарядки до начала рабочего дня — всё это считается сверхурочной работой."

Китайские пользователи интернета тоже выразили зависть, отмечая, что в Японии госслужащие работают всего 7 часов 45 минут в день. Один из них шутливо спросил: "Как бы мне "случайно" сообщить об этом начальнику?"

По данным Всемирного экономического форума, около 10% японских работников трудятся сверхурочно более 80 часов в месяц.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...