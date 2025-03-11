Чиновники в Японии добились доплаты за 5 минут переработки

Экс-мэр города Хидэо Кодзима ввел новое правило, обязывающее 146 госслужащих начинать рабочий день в 8:25 утра, начиная с 1 марта 2021 года. Это на пять минут раньше обычного времени начала их смены. Причины таких изменений Кодзима не озвучил, при этом он был известен своей строгой манерой руководства и нестабильным поведением на рабочем месте, сообщает Lada.kz со ссылкой на Post .

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Сотрудники продолжали настаивать, что дополнительные пять минут в рабочий день должны считаться сверхурочными. Кодзима отверг обвинения, но в феврале этого года подал в отставку, и в марте его политика была отменена.

В декабре 2023 года госслужащие обратились в Японскую комиссию по справедливой торговле с требованием компенсации за сверхурочные за последние три года. В ноябре комиссия приняла решение в пользу работников, обязав город выплатить им 10,9 миллиона иен (67 тысяч долларов). Также было постановлено оплачивать все сверхурочные часы. В конце февраля в городской совет было внесено предложение о дополнительном бюджете для компенсаций, но на момент написания статьи пособие не было выплачено.

Инцидент, о котором сообщается в All Nippon News Network, вызвал широкий отклик среди японских интернет-пользователей, усталых от культуры сверхурочной работы. Один из обозревателей заявил: "В нашей компании каждый день проводят обязательное 10-минутное совещание во время обеденного перерыва — это явно незаконно. Может, стоит обратиться в Комиссию по справедливой торговле?" Другой добавил: "Некоторые компании требуют утренних собраний, уборки офиса и зарядки до начала рабочего дня — всё это считается сверхурочной работой."

Китайские пользователи интернета тоже выразили зависть, отмечая, что в Японии госслужащие работают всего 7 часов 45 минут в день. Один из них шутливо спросил: "Как бы мне "случайно" сообщить об этом начальнику?"

По данным Всемирного экономического форума, около 10% японских работников трудятся сверхурочно более 80 часов в месяц.