Семья взорвалась во время обеда (видео)

Во Вьетнаме настольная газовая печь взорвалась на столе во время семейного обеда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Кадр из видео

Инцидент произошел 2 марта в деревне, расположенной к югу от Хошимина. На кадрах видно, как несколько человек — три мужчины и три женщины — сидят за столом во дворе дома. На столе стояла газовая печь, на которой подогревались блюда. В какой-то момент из печи вырвалась мощная волна пламени, а затем последовал взрыв.

Участников обеда охватил огонь, а также загорелась одежда, которая сушилась рядом. Все пострадавшие получили легкие ожоги, но госпитализация не понадобилась.

Как рассказал хозяин дома, он готовил обед для родных и соседей. Во время трапезы гости почувствовали запах газа, но не ожидали, что произойдет взрыв.

Недавно во Вьетнаме блогерша получила серьезные ожоги на лице из-за взрыва воздушных шаров на своем дне рождения, в результате чего она едва не лишилась зрения.