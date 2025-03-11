Дзюба признался в поедании корма для животных

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба принял участие в игре «Было — не было», его ответы опубликованы в Telegram -канале Кубка России, передает Lada.kz

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Футболист рассказал, что пробовал корм для животных, плакал во время просмотра фильмов, подглядывал за соседями и читал чужие сообщения. Также он признался, что ел упавшую и просроченную еду, передаривал подарки, разбивал окна и убегал. Однако Дзюба отметил, что никогда не флиртовал ради выгоды и не пробовал лягушек.

9 марта форвард забил свой 234-й гол в карьере, отправив мяч в ворота «Крыльев Советов» в матче чемпионата России. Благодаря этому достижению он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова, на счету которого 233 забитых мяча.