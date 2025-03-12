В Китае рабочих подвесили на стройке (видео)

Троих рабочих из Китая подвергли жесткому наказанию на стройплощадке за нарушение техники безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм -канал КР.RU

Фото: sputniknews

Инцидент произошел в провинции Сычуань, где строители выполняли высотные работы, не используя защитные ремни. В качестве наказания их подвесили на строительных конструкциях, что привлекло внимание случайных прохожих, передает Spotlight on China на своей странице в Х.

Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали кадры в сети. Ролик вызвал бурную реакцию пользователей Интернета: многие осудили столь жестокий метод дисциплинарного воздействия и обрушились с критикой на работодателя. Общественное негодование быстро набрало обороты, спровоцировав обсуждение условий труда и мер безопасности на стройках в регионе.