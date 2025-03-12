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12.03.2025, 08:58

Меняем всего одну настройку в смартфоне и больше не нервничаем

Новости Мира 0 564

Мобильные устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни, но одновременно они отвлекают нас от важных задач. Звонки, уведомления и другие сигналы гаджетов мешают сосредоточиться, вызывая стресс и мешая полноценному отдыху, передает Lada.kz

Фото: ТУТ НЬЮС
Фото: ТУТ НЬЮС

Однако эту проблему можно решить. Достаточно правильно настроить телефон, чтобы он не поглощал слишком много внимания.

Как сообщает «ТУТ-НОВОСТИ», исследования 2023 года показали, что каждый сигнал смартфона увеличивает уровень кортизола — гормона стресса — на 10%.

Уведомления и их влияние на здоровье

1. Повышение уровня стресса

Каждое звуковое или вибрационное уведомление поднимает уровень кортизола – гормона стресса – на 10%, как установило исследование Американской психологической ассоциации (2023).

  • В эксперименте с 800 участниками выяснилось: если получать 20 уведомлений в час, к вечеру ощущается сильная усталость.

2. Потеря концентрации

Частые уведомления мешают сосредоточиться:

  • Мозг вынужден переключаться между задачами до 50 раз в день.
  • Это снижает продуктивность на 40% (Journal of Neuroscience, 2024).
  • 65% респондентов из США признались, что постоянные сигналы вызывают раздражение.

3. Простое решение – режим "Не беспокоить"

Смартфоны позволяют легко ограничить уведомления:

  • Функция "Не беспокоить" отключает звуки и вибрации.
  • Можно настроить исключения – важные звонки от семьи или коллег.
  • Время настройки – менее минуты.

4. Эффект тишины

Отключение уведомлений даёт ощутимые преимущества:

  • Возвращается ясность мышления.
  • Снижается уровень стресса.
  • Согласно опросу Национального института сна США (2024), 60% офисных сотрудников улучшили сон на 15%, отказавшись от уведомлений перед сном.

5. Долгосрочная польза для психики

Снижение потока ненужных сигналов положительно влияет на нервную систему:

  • В Европе 45% участников эксперимента отметили уменьшение тревожности на 20% спустя месяц после отключения части уведомлений.

Вывод

Контроль уведомлений – это простой и доступный способ уменьшить стресс, повысить продуктивность и улучшить качество жизни. Попробуйте отключить лишние оповещения и почувствуйте разницу! ?

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