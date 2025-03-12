Меняем всего одну настройку в смартфоне и больше не нервничаем

Мобильные устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни, но одновременно они отвлекают нас от важных задач. Звонки, уведомления и другие сигналы гаджетов мешают сосредоточиться, вызывая стресс и мешая полноценному отдыху, передает Lada.kz
Однако эту проблему можно решить. Достаточно правильно настроить телефон, чтобы он не поглощал слишком много внимания.
Как сообщает «ТУТ-НОВОСТИ», исследования 2023 года показали, что каждый сигнал смартфона увеличивает уровень кортизола — гормона стресса — на 10%.
Каждое звуковое или вибрационное уведомление поднимает уровень кортизола – гормона стресса – на 10%, как установило исследование Американской психологической ассоциации (2023).
Частые уведомления мешают сосредоточиться:
Смартфоны позволяют легко ограничить уведомления:
Отключение уведомлений даёт ощутимые преимущества:
Снижение потока ненужных сигналов положительно влияет на нервную систему:
Контроль уведомлений – это простой и доступный способ уменьшить стресс, повысить продуктивность и улучшить качество жизни. Попробуйте отключить лишние оповещения и почувствуйте разницу! ?
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