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12.03.2025, 10:52

Российские военные вырыли траншею для выхода в тыл ВСУ в Судже (видео)

Новости Мира 0 726

Российские военные, проникшие в тыл украинских сил через газопровод, предварительно вырыли 500-метровую траншею, чтобы добраться до трубы, ведущей к газоизмерительной станции в Судже Курской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости 

Кадр из видео/RT на русском/Rutube
Кадр из видео/RT на русском/Rutube

На опубликованных кадрах видны тоннели, по высоте сравнимые с человеческим ростом.

«Траншея длиной 500 метров, а по трубе пришлось пройти почти 15 километров», — рассказал один из военнослужащих.

По его словам, военные сделали подкоп и прорыли несколько тоннелей, пытаясь достичь подземного газопровода. Вдоль маршрута они также оборудовали фортификационные сооружения и жилые помещения.

Собеседник агентства уточнил, что бойцы Российской армии самостоятельно переносили продовольствие, воду и боеприпасы, чтобы выйти в тыл украинским войскам и создать условия для их отступления. Он добавил, что на отдельных участках трубы военным приходилось использовать кислородные баллоны.

Ранее сообщалось, что после освобождения 12 населенных пунктов российскими силами подразделения ВСУ фактически утратили пути отхода из Суджи.

9 марта пресс-служба Добровольческого штурмового корпуса заявила, что более 800 российских бойцов проникли в Суджу через пустующую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

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