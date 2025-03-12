Дорогие уловки ГИБДД: как инспекторы разводят водителей на сотни тысяч рублей

Автоэксперты предупредили об уловках некоторых сотрудников ГИБДД на дороге, сообщает Lada.kz со ссылкой на pravda.ru

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Отношения между дорожной полицией и водителями на дорогах зачастую напоминают игру «кошки-мышки». Одни стараются избежать штрафов за нарушения ПДД, а другие стремятся выполнить установленные показатели.

Эксперты, опрошенные изданием Pravda.ru, рассказали о трех распространенных приемах инспекторов ГИБДД, которые могут привести к серьезным последствиям для водителей — от крупных штрафов до лишения свободы.

1. Решение вопроса «на месте»

Если инспектор предлагает уладить ситуацию без оформления документов, стоит проявить особую бдительность. В большинстве случаев это намек на взятку, а за дачу взятки предусмотрены суровые наказания: штраф от 500 тысяч до 4 миллионов рублей и тюремное заключение сроком до 15 лет.

2. Алкотест в патрульной машине

Предложение пройти проверку на алкоголь в служебном автомобиле также должно вызвать настороженность. По закону освидетельствование проводится строго по регламенту — либо в присутствии двух понятых, либо под видеозапись, либо в медицинском учреждении. Если у водителя возникают сомнения в корректности процедуры или прибора, лучше отказаться от теста в автомобиле инспектора и пройти проверку в медучреждении.

3. Роль понятого

Инспектор может попросить водителя выступить в качестве понятого при оформлении нарушения другим автомобилистом. Однако такая роль может привести к серьезным неудобствам. Например, если дело дойдет до суда, понятому придется участвовать в заседаниях в качестве свидетеля, причем слушания могут проходить в другом регионе. Согласно закону, отказаться от участия в таком разбирательстве невозможно, что может создать дополнительные проблемы.