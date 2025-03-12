18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.53
531.91
5.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.03.2025, 11:15

Дорогие уловки ГИБДД: как инспекторы разводят водителей на сотни тысяч рублей

Новости Мира 0 786

Автоэксперты предупредили об уловках некоторых сотрудников ГИБДД на дороге, сообщает Lada.kz со ссылкой на pravda.ru

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Отношения между дорожной полицией и водителями на дорогах зачастую напоминают игру «кошки-мышки». Одни стараются избежать штрафов за нарушения ПДД, а другие стремятся выполнить установленные показатели.

Эксперты, опрошенные изданием Pravda.ru, рассказали о трех распространенных приемах инспекторов ГИБДД, которые могут привести к серьезным последствиям для водителей — от крупных штрафов до лишения свободы.

1. Решение вопроса «на месте»

Если инспектор предлагает уладить ситуацию без оформления документов, стоит проявить особую бдительность. В большинстве случаев это намек на взятку, а за дачу взятки предусмотрены суровые наказания: штраф от 500 тысяч до 4 миллионов рублей и тюремное заключение сроком до 15 лет.

2. Алкотест в патрульной машине

Предложение пройти проверку на алкоголь в служебном автомобиле также должно вызвать настороженность. По закону освидетельствование проводится строго по регламенту — либо в присутствии двух понятых, либо под видеозапись, либо в медицинском учреждении. Если у водителя возникают сомнения в корректности процедуры или прибора, лучше отказаться от теста в автомобиле инспектора и пройти проверку в медучреждении.

3. Роль понятого

Инспектор может попросить водителя выступить в качестве понятого при оформлении нарушения другим автомобилистом. Однако такая роль может привести к серьезным неудобствам. Например, если дело дойдет до суда, понятому придется участвовать в заседаниях в качестве свидетеля, причем слушания могут проходить в другом регионе. Согласно закону, отказаться от участия в таком разбирательстве невозможно, что может создать дополнительные проблемы.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...