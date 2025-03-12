Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 9 годам тюрьмы

Суд в Грузии приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к 9 годам тюрьмы за растрату более $3,2 млн из бюджетных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Мтавари Архи» .

Фото: Irakli Gedenidze

Михаил Саакашвили приговорен к девяти годам лишения свободы в связи с растратой государственных средств по делу о «пиджаках».

Обвинение против политика было выдвинуто в 2014 году. По версии следствия, в период своего президентства он использовал государственные средства для покупки одежды, включая пиджаки и пальто, оплаты обучения сына, проведения косметических процедур, аренды элитных автомобилей и самолетов, а также приобретения наручных часов.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год.

5 февраля текущего года парламент Грузии принял решение о создании комиссии для расследования возможных преступлений, совершенных во время его правления.