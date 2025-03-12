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12.03.2025, 12:20

Тигран Кеосаян два месяца борется за жизнь. Информация о здоровье телеведущего на 12 марта 2025-го

Новости Мира 0 1 231

Известный журналист и телеведущий Тигран Кеосаян уже 70 дней находится в коме. Журналистам удалось выяснить его текущее состояние и мнение специалистов по этому поводу, сообщает Lada.kz

Фото: скрин видео на телеканале НТВ
Фото: скрин видео на телеканале НТВ

По информации из медицинских источников, на 12 марта положение Кеосаяна остается крайне тяжелым. Врачи отмечают, что основная проблема связана с сердцем — оно находится в критическом состоянии и сильно истощено.

«Орган работает на пределе возможностей. Каждый новый день — настоящее чудо. За последние годы режиссер перенес несколько инфарктов, а в декабре 2024 года его сердце полностью остановилось, что привело к клинической смерти и последующей коме», — сообщает «Царьград».

Специалисты признают, что спустя 70 дней положительных изменений не наблюдается. Одна из медсестер рассказала, что коллеги отмечают незначительные признаки стабильности, но состояние остается критическим. Мозговая активность практически не проявляется, а каждое сокращение сердца дается с огромным трудом.

Предыстория: 28 декабря 2024 года у Тиграна Кеосаяна неожиданно остановилось сердце. Медики прибыли оперативно, однако процесс реанимации занял 12 минут — в два раза больше критического предела. После пережитой клинической смерти журналист впал в кому.

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