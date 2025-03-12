Четырехлетний мальчик вызвал полицию за то, что мать съела его мороженое

В США четырехлетний мальчик позвонил в экстренные службы, пожаловавшись на то, что его мама съела мороженое, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Инцидент произошел 8 марта в городе Маунт-Плезант (штат Висконсин). По данным полиции, когда правоохранители приняли вызов, на другом конце провода раздался детский голос, который заявил, что «мама ведет себя плохо» и потребовал «посадить ее в тюрьму». Полицейские попытались выяснить, в чем именно провинилась женщина, но ребенок лишь настаивал на том, чтобы они приехали и «забрали маму».

Спустя некоторое время трубку взяла взрослая женщина, представившаяся матерью мальчика. Она объяснила, что ее сыну четыре года, и предположила, что его возмущение вызвано тем, что она съела его мороженое.

Чтобы убедиться, что ребенку ничего не угрожает, полицейские отправились по указанному адресу. Однако, увидев их, мальчик передумал привлекать маму к ответственности.

На следующий день офицеры вновь посетили семью, но уже с приятной миссией – они принесли мальчику мороженое.