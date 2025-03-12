Выяснилось, сколько Седокова просит за интервью о Тимме - Малахов не осилил

Стало известно, сколько просит Седокова за интервью о Янисе Тимме для ток-шоу, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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Примерно три месяца назад Янис Тимма был найден мёртвым в одном из московских хостелов, где жил в последние дни. По официальной версии, причиной смерти стало самоубийство. После трагедии многие друзья баскетболиста и общественность обрушили волну негодования на Анну Седокову, которая незадолго до этого развелась с ним.

СМИ активно обсуждали версию, согласно которой спортсмен не смог пережить разрыв с возлюбленной и потерю всех своих сбережений. До начала отношений с артисткой он был успешным и обеспеченным человеком, но к декабрю 2024 года оказался в крайне тяжёлом положении, вынужденный искать, где можно пообедать по самой низкой цене.

Справка:

Анна Седокова и Янис Тимма заключили брак в 2020 году.

Они не раз расставались и снова сходились, что регулярно становилось темой для обсуждений в прессе. После трагической гибели спортсмена внимание к их отношениям возросло ещё больше.

Многих интересует, что обо всей этой ситуации думает Седокова, но после эмоционального признания о «жизни в аду» и нервного срыва она предпочла не делать заявлений. Тем не менее, по информации портала «7 Дней», певица готова прервать молчание — но за внушительное вознаграждение.

Согласно данным издания, ведущие популярных ток-шоу, таких как «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на «России-1» и «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым на Первом канале, пытались договориться с артисткой. Однако её гонорар за участие в передаче составил 10 миллионов рублей, и на данный момент ни одна телекомпания не согласилась заплатить такую сумму. Сама певица слухи о своём требовании пока не комментировала.