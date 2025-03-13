Восьмилетняя девочка прыгала на батуте по приказу родителей, пока не перестала дышать

В США супруги-садисты заставили приёмную дочь прыгать на батуте в сильную жару до смерти, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Facebook

Согласно информации таблоида, инцидент произошёл в Техасе. Дэниел и Эшли Шварц удочерили двух девочек — Джейлин и её сестру Джейд — после того, как биологическая мать детей, сводная сестра Эшли, была лишена родительских прав из-за проблем с наркотиками. На протяжении четырёх лет, которые дети жили в новой семье, супруги регулярно применяли жестокие наказания, в том числе лишали Джейлин еды за небольшие проступки.

В конце августа 2020 года в наказание за провинность супруги заставили восьмилетнюю Джейлин прыгать на батуте несколько часов подряд при температуре воздуха, достигавшей 43 градусов по Цельсию. При этом ребёнку запрещали пить воду. В результате девочка потеряла сознание, а затем у неё остановилось сердце. Полиция обнаружила тело Джейлин на заднем дворе дома и арестовала приёмных родителей.

Суд назначил 49-летнему Дэниелу Шварцу наказание в виде 18 лет лишения свободы, а его супругу Эшли приговорили к трём пожизненным срокам.