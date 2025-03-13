USAID расторгло соглашение с Фондом поддержки энергетики Украины на $75 млн

Европейское Энергетическое сообщество сообщило о прекращении грантового соглашения между USAID и Фондом поддержки энергетики Украины, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Согласно информации, размещенной 12 марта на официальном сайте Энергетического сообщества, соглашение было расторгнуто по инициативе USAID.
"27 февраля Секретариат Энергетического сообщества получил официальное уведомление от USAID о прекращении грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины на сумму 75 миллионов долларов США. В настоящий момент Секретариат ожидает дополнительных разъяснений от USAID. Прекращение финансирования сократит доступные средства для закупки критически важного оборудования для украинского энергетического сектора", — говорится в заявлении.
Изначально соглашение, подписанное в 2023 году на сумму 25 миллионов долларов США, предусматривало закупку жизненно необходимого оборудования для энергетической и отопительной инфраструктуры Украины, включая подготовку к зимнему периоду. В 2024 году USAID дополнительно выделило еще 50 миллионов долларов, расширив масштабы поддержки.
Теперь же, в связи с расторжением соглашения, перспективы дальнейшего финансирования остаются неясными.
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