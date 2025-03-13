USAID расторгло соглашение с Фондом поддержки энергетики Украины на $75 млн

Европейское Энергетическое сообщество сообщило о прекращении грантового соглашения между USAID и Фондом поддержки энергетики Украины, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Согласно информации, размещенной 12 марта на официальном сайте Энергетического сообщества, соглашение было расторгнуто по инициативе USAID.

"27 февраля Секретариат Энергетического сообщества получил официальное уведомление от USAID о прекращении грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины на сумму 75 миллионов долларов США. В настоящий момент Секретариат ожидает дополнительных разъяснений от USAID. Прекращение финансирования сократит доступные средства для закупки критически важного оборудования для украинского энергетического сектора", — говорится в заявлении.

Изначально соглашение, подписанное в 2023 году на сумму 25 миллионов долларов США, предусматривало закупку жизненно необходимого оборудования для энергетической и отопительной инфраструктуры Украины, включая подготовку к зимнему периоду. В 2024 году USAID дополнительно выделило еще 50 миллионов долларов, расширив масштабы поддержки.

Теперь же, в связи с расторжением соглашения, перспективы дальнейшего финансирования остаются неясными.