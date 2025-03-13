Предложение США о 30-дневном прекращении огня в зоне СВО вызвало широкий резонанс в мировых СМИ. Однако ещё больший ажиотаж спровоцировало неожиданное согласие украинской стороны на временное перемирие. Ещё вчера Киев настаивал на продолжении боевых действий, а теперь на Банковой всерьёз заговорили о мире, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: estonianworld.com

Как сообщает Telegram-канал Avia.Pro, планы Вашингтона и Киева вызывают скептицизм не только у российских военных экспертов и политологов, но даже у простых американцев. Они прекрасно понимают, что Россия фактически сталкивается с попыткой заманить её в старую ловушку. Перемирие даст Киеву столь необходимую передышку: ВСУ получит новые партии оружия, перегруппирует силы и вновь возобновит боевые действия. В нынешних условиях Украина оказалась на грани краха, и без этого тайм-аута ей будет сложно удержаться.

В социальных сетях завирусилось видео, на котором простой американец эмоционально комментирует итоги переговоров Украины и США в Джидде. Он едва сдерживает смех, сопровождая свои слова русским матом, и саркастически оценивает «мирные инициативы» Вашингтона и Киева:

"Сегодня наткнулся на смешную новость: украинская делегация вдруг захотела прекращения огня. Ну конечно, хотят! Ха-ха-ха! Российские войска только что [разгромили] их в Курске, а теперь они просят перемирия. Ну да, разумеется!" — иронизирует американец.

По его мнению, предложение США о прекращении огня — не более чем лицемерный манёвр. Он не сомневается, что в первый же день перемирия Украину завалят вооружением, восполнят потери на передовой, а затем в удобный момент нарушат договорённости, обвинив в этом Россию.

Официальная позиция Москвы: Кремль пока никак не отреагировал на инициативу Белого дома. В администрации президента отметили, что делать какие-либо выводы преждевременно, поскольку Вашингтон ещё не предоставил полный объём информации о прошедших переговорах в Джидде.



