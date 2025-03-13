Ани Лорак обнародовала фото со своей свадьбы с потомком африканских шаманов

Певица Ани Лорак поделилась с поклонниками снимком со своей свадьбы с Исааком Виджраку, который называет себя потомком африканских шаманов. Этот кадр стал обложкой нового выпуска журнала «Ok!», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: OK!

«Хотим разделить с вами волшебный момент нашей жизни! Эта сказка навсегда останется в нашем сердце», — написала артистка.

О помолвке с возлюбленным Лорак объявила в день своего 46-летия. Она рассказывала, что познакомилась с Виджраку в Греции — он пригласил её на свои тренинги, а во время ретрита у них завязался роман. Виджраку живёт на Ибице и называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», придерживаясь философии радости. Ранее он был женат и воспитывает сына и дочь.

Певица признаётся, что её продолжают критиковать за выбор мужа, но она старается относиться к этому с философским спокойствием. Лорак уверена, что главное — слушать своё сердце и не пытаться соответствовать чужим ожиданиям.

Также артистка воспитывает 13-летнюю дочь Софию от бывшего мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, с которым состояла в браке почти 10 лет. Их развод состоялся в 2019 году.