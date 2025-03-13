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13.03.2025, 13:48

"Все станет еще жестче": Володин рассказал, что изменится для иноагентов в России

Новости Мира 0 575

В России планируется ужесточение законодательства об иностранных агентах. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о трех ключевых инициативах, касающихся этого статуса. Соответствующее заявление политик разместил в своем Telegram-канале, передает Lada.kz

Фото: reuters.com
Фото: reuters.com

Согласно предлагаемым поправкам, статус иностранного агента смогут получить лица, содействующие реализации решений международных организаций, в которых Россия не состоит, таких как Международный уголовный суд. Также иноагентами смогут быть признаны россияне, оказывающие помощь органам власти других государств, если эта деятельность направлена против безопасности Российской Федерации.

Кроме того, под угрозой получения данного статуса оказываются граждане, привлекающие других к сбору информации о российских военных объектах.

В отношении граждан, признанных иностранными агентами, могут проводиться судебные процессы в заочном формате. Это касается лиц, которые публично призывают к террористической деятельности и массовым беспорядкам, распространяют ложные сведения о вооруженных силах России или занимаются осквернением воинских захоронений.

За дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций против страны планируется предусмотреть уголовную ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Содействие международным организациям, не включающим Россию, может привести к тюремному заключению на срок до семи лет.

«Те, кто предал нашу страну, не должны иметь возможность уйти от правосудия и ответственности, даже находясь за ее пределами», — подчеркнул Володин в своем сообщении.

 

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