Культовый певец 80-х отказался от выступлений в России и на Украине

Продюсер Владимир Ничипорук сообщил, что участник группы Modern Talking Томас Андерс (настоящее имя — Берндхант Вайдунг) принял решение не выступать в России и на Украине, сообщает Lada.kz со ссылкой на RTVI .

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

«Он предпочитает не давать концерты ни в одной из этих стран. (...) Следует той позиции, которую диктует правительство», — пояснил Ничипорук, продюсировавший один из сольных альбомов немецкого исполнителя.

В 2022 году Андерс отменил запланированный тур по России. По словам продюсера, это было непростое решение для артиста, так как у него в стране множество поклонников. «Он соблюдает законы и с теплотой относится к российским фанатам», — добавил Ничипорук.