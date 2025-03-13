Грозит деменцией, раком и тромбозом: о вреде разогрева еды в пластиковых контейнерах

Разогрев пищи в пластиковых контейнерах в микроволновой печи может повысить риск развития деменции, предупреждает психиатр Николас Фабиано, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: popsci.com

Исследования показали, что использование пластиковой посуды приводит к выбросу в воздух микрочастиц и нанопластика. Эти вещества попадают в еду, а затем в организм человека.

По словам эксперта, у здоровых людей, не страдающих нейродегенеративными заболеваниями, в мозге содержится примерно одна столовая ложка частиц пластика. Однако у пациентов с деменцией этот показатель превышает норму в 3–5 раз.

Кроме негативного влияния на мозг, микропластик также ухудшает состояние кишечной микрофлоры, а также негативно сказывается на печени, почках, сердце. Это увеличивает вероятность онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых патологий и образования тромбов.

Специалист рекомендует использовать стеклянную или металлическую посуду вместо пластиковой, чтобы снизить риск когнитивных нарушений.