Грозит деменцией, раком и тромбозом: о вреде разогрева еды в пластиковых контейнерах

Разогрев пищи в пластиковых контейнерах в микроволновой печи может повысить риск развития деменции, предупреждает психиатр Николас Фабиано, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Исследования показали, что использование пластиковой посуды приводит к выбросу в воздух микрочастиц и нанопластика. Эти вещества попадают в еду, а затем в организм человека.
По словам эксперта, у здоровых людей, не страдающих нейродегенеративными заболеваниями, в мозге содержится примерно одна столовая ложка частиц пластика. Однако у пациентов с деменцией этот показатель превышает норму в 3–5 раз.
Кроме негативного влияния на мозг, микропластик также ухудшает состояние кишечной микрофлоры, а также негативно сказывается на печени, почках, сердце. Это увеличивает вероятность онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых патологий и образования тромбов.
Специалист рекомендует использовать стеклянную или металлическую посуду вместо пластиковой, чтобы снизить риск когнитивных нарушений.
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