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13.03.2025, 19:06

Apple призвала миллиард пользователей срочно обновить iPhone

Новости Мира 0 782

Американская корпорация Apple настоятельно рекомендует более миллиарду пользователей срочно обновить свои iPhone. На это обратили внимание журналисты The Daily Mail, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Компания предупредила об уязвимости CVE-2025-24201, обнаруженной в WebKit — движке браузера Safari, встроенного в iOS. По словам экспертов, эта брешь позволяет хакерам выходить за пределы изолированной среды браузера, что делает возможными атаки на владельцев iPhone и iPad.

По данным издания, обновление необходимо 1,4 миллиарда пользователей — именно столько активных iPhone насчитывается по всему миру. В связи с этим Apple выпустила обновление безопасности iOS 18.3.2, устраняющее эту критическую уязвимость.

Компания отметила, что проблема затрагивает все актуальные модели смартфонов, начиная с iPhone Xs (выпущенного в 2018 году) и более новые устройства. Apple рекомендует всем пользователям как можно скорее установить обновление. При этом неизвестно, успели ли хакеры воспользоваться уязвимостью и есть ли пострадавшие. В корпорации также уточнили, что не считают атаку нацеленной на всю базу клиентов Apple.

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