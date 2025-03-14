Apple призвала миллиард пользователей срочно обновить iPhone

Американская корпорация Apple настоятельно рекомендует более миллиарду пользователей срочно обновить свои iPhone. На это обратили внимание журналисты The Daily Mail, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
Компания предупредила об уязвимости CVE-2025-24201, обнаруженной в WebKit — движке браузера Safari, встроенного в iOS. По словам экспертов, эта брешь позволяет хакерам выходить за пределы изолированной среды браузера, что делает возможными атаки на владельцев iPhone и iPad.
По данным издания, обновление необходимо 1,4 миллиарда пользователей — именно столько активных iPhone насчитывается по всему миру. В связи с этим Apple выпустила обновление безопасности iOS 18.3.2, устраняющее эту критическую уязвимость.
Компания отметила, что проблема затрагивает все актуальные модели смартфонов, начиная с iPhone Xs (выпущенного в 2018 году) и более новые устройства. Apple рекомендует всем пользователям как можно скорее установить обновление. При этом неизвестно, успели ли хакеры воспользоваться уязвимостью и есть ли пострадавшие. В корпорации также уточнили, что не считают атаку нацеленной на всю базу клиентов Apple.
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