Путин согласен прекратить боевые действия на Украине

Президент России Владимир Путин выразил согласие с предложением США о прекращении боевых действий на Украине, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву. Этот визит стал его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост главы государства. Переговоры между лидерами двух стран начались в формате тет-а-тет и продолжились в расширенном составе.

«Мы согласны с предложением о прекращении боевых действий», – заявил российский президент на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко.

Путин уточнил, что Россия поддержит эту инициативу только в том случае, если она приведет к долгосрочному миру. «Прекращение огня должно способствовать устранению первопричин кризиса и созданию условий для прочного мира», – подчеркнул глава государства.

Накануне, в Саудовской Аравии, состоялась встреча делегаций США и Украины. По ее итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось о готовности Украины принять предложение США о 30-дневном прекращении огня с возможностью продления по взаимному согласию.

Ранее, в январе, на совещании с членами Совета безопасности РФ Владимир Путин отмечал, что урегулирование конфликта на Украине должно привести к долгосрочному миру, а не временному перемирию. По его словам, краткосрочная пауза может дать Киеву возможность перегруппироваться и усилить свои позиции. Москва также неоднократно заявляла, что Украина систематически нарушала достигнутые договоренности.