Как уменьшить желудок без операции, даже если у вас нет силы воли

Чувство голода кажется неутолимым, а порции незаметно увеличиваются? Все дело в том, что желудок обладает высокой эластичностью и адаптируется к объему потребляемой пищи. Чем больше мы едим, тем больше он растягивается, требуя добавки. Но эту систему можно перехитрить, изменив пищевые привычки всего за неделю, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

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Секрет метода прост: каждую привычную порцию нужно разделить пополам.

Например, вместо целого бутерброда с лососем на завтрак съешьте только половину, а оставшуюся часть отложите на следующий перекус спустя час.

Такой подход помогает избежать чувства голода и постепенно приучает желудок обходиться меньшим объемом пищи.

К примеру, утром можно выпить кофе с тостом, а спустя час добавить кусочек рыбы. Обед лучше разбить на два этапа: сначала съесть суп, а через час — гарнир с овощами.

Эта система основана на небольших паузах между приемами пищи. Постепенно желудок привыкает к меньшему объему, и уже через неделю желание съесть двойную порцию пропадает, а насыщение наступает быстрее.

Дополнительный плюс — минус 1–3 кг за месяц без строгих ограничений.

Главное правило — не увеличивать размер порций и выдерживать часовой интервал.

Со временем организм сам перестанет требовать избыточное количество пищи, а талия начнет уменьшаться без особых усилий. Готовьтесь к комплиментам!