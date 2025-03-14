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14.03.2025, 07:32

Как уменьшить желудок без операции, даже если у вас нет силы воли

Новости Мира 0 652

Чувство голода кажется неутолимым, а порции незаметно увеличиваются? Все дело в том, что желудок обладает высокой эластичностью и адаптируется к объему потребляемой пищи. Чем больше мы едим, тем больше он растягивается, требуя добавки. Но эту систему можно перехитрить, изменив пищевые привычки всего за неделю, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: pexels
Фото: pexels

Секрет метода прост: каждую привычную порцию нужно разделить пополам.

Например, вместо целого бутерброда с лососем на завтрак съешьте только половину, а оставшуюся часть отложите на следующий перекус спустя час.

Такой подход помогает избежать чувства голода и постепенно приучает желудок обходиться меньшим объемом пищи.

К примеру, утром можно выпить кофе с тостом, а спустя час добавить кусочек рыбы. Обед лучше разбить на два этапа: сначала съесть суп, а через час — гарнир с овощами.

Эта система основана на небольших паузах между приемами пищи. Постепенно желудок привыкает к меньшему объему, и уже через неделю желание съесть двойную порцию пропадает, а насыщение наступает быстрее.

Дополнительный плюс — минус 1–3 кг за месяц без строгих ограничений.

Главное правило — не увеличивать размер порций и выдерживать часовой интервал.

Со временем организм сам перестанет требовать избыточное количество пищи, а талия начнет уменьшаться без особых усилий. Готовьтесь к комплиментам!

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