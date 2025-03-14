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14.03.2025, 08:02

Замуж за индийца: мечта или испытание?

Новости Мира 0 435

Россиянка, решившая кардинально изменить свою жизнь, перебралась в Индию и связала свою судьбу с местным жителем, став его женой. Своими впечатлениями и опытом адаптации к индийским традициям и укладу жизни девушка открыто поделилась с блогером Алексеем Кутовым. Он подробно пересказал ее историю на своем канале в платформе «Дзен», рассказав о том, какие неожиданные реалии скрываются за романтичным образом международного брака, передает Lada.kz

Фото: Shutterstock / Fotodom
Фото: Shutterstock / Fotodom

По словам Кутового, его знакомая отправилась в Мумбаи работать русскоязычным гидом, где познакомилась со стоматологом. Спустя полгода они поженились и обосновались в двухкомнатной квартире новостройки с видом на автостраду. Однако супружеская жизнь с индийцем оказалась непростой.

«Катя годами училась быть "правильной" женой: уборка, готовка, стирка — все вручную, — рассказал блогер. — В Индии так принято: жена должна радовать мужа, молчать, улыбаться и выполнять свои обязанности».

Он также отметил, что в азиатской культуре не принято жаловаться на судьбу или выражать недовольство.
«В Индии женщина в браке — лишь тень мужа, где её главная ценность — молчание и покорность», — добавил он.

Знакомая блогера призналась, что привыкла к таким условиям, однако Кутовой усомнился, можно ли с этим по-настоящему смириться.

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