Трамп отдал честь собакам

Президент США Дональд Трамп отдал дань уважения служебным собакам по случаю Национального праздника ветеранов К-9, который проводится ежегодно в честь «мужественных и отважных» четвероногих помощников на службе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Эти бесстрашные собаки, выполняющие задачи на передовой, в зонах боевых действий и на границе, играют ключевую роль в обеспечении безопасности нашей страны», — отметил Трамп.

По данным Белого дома, в вооруженных силах США насчитывается свыше 30 000 служебных собак, из которых 1600 находятся на активной службе. Эти специально обученные животные помогают военнослужащим в обнаружении взрывчатки и наркотиков, а также участвуют в поисково-спасательных операциях.

Между тем, 26 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге впервые была вручена медаль Росгвардии служебной собаке. Немецкая овчарка по кличке Маджар, прослужившая шесть лет, была награждена за вклад в обеспечение общественного порядка и безопасности в городе.