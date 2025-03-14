Журналист Такер Карлсон сравнил Нью-Йорк с помойкой: «Стыдно возвращаться»

Американский журналист Такер Карлсон в беседе с телеведущим Крисом Куомо выразил мнение, что Нью-Йорк находится в удручающем состоянии. Он признался, что испытывает стыд за крупнейший город США, о чем рассказал в подкасте, опубликованном на его YouTube -канале, передает Lada.kz

Фото: Adam Gray / Reuters

«Это величайший город в самой могущественной стране мира, но он напоминает свалку. Здесь грязно, неприятный запах, а инфраструктура оставляет желать лучшего. Это недопустимо», — заявил Карлсон.

По его словам, такое впечатление сложилось благодаря многочисленным поездкам за границу, где он наблюдал более высокий уровень комфорта и благоустройства. «Как человек, который много путешествует, я испытываю стыд, когда приезжаю в Нью-Йорк. Аэропорт выглядит удручающе, а дорога к нему — еще хуже», — отметил журналист.

Несмотря на критику, Карлсон подчеркнул, что искренне любит свою страну и надеется на позитивные изменения в Нью-Йорке.