Актриса Елена Яковлева срочно госпитализирована в Москве

Актриса театра и кино Елена Яковлева экстренно госпитализирована в Москве из-за жалоб на сильные боли в животе, сообщает Lada.kz со ссылкой на SHOT .

Фото предоставлено кинопрокатной компанией Capella Film

Как сообщает источник, медицинские специалисты предварительно диагностировали у звезды популярного сериала «Каменская» серьезные проблемы со здоровьем. По предварительным данным, у артистки выявлены заболевания органов брюшной полости, а также новообразование в области печени.

В настоящее время 64-летняя актриса проходит назначенный курс терапии и остается под постоянным наблюдением врачей, которые внимательно следят за ее состоянием.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Елена Яковлева сталкивается с тяжелыми испытаниями, связанными со здоровьем. В 2014 году во время экстренного хирургического вмешательства, вызванного язвой желудка, у нее внезапно остановилось сердце. По воспоминаниям самой актрисы, в тот момент она не испытывала страха — напротив, перед ее глазами возник ослепительный свет, который, по ее словам, казался ей призрачным маяком. Однако на этом ее испытания не закончились: после операции у Яковлевой были сломаны два ребра, вследствие чего она на три месяца потеряла голос и также столкнулась с проблемами, затронувшими слух.

Тем временем тревожные новости о своем самочувствии сообщил и известный иллюзионист Амаяк Акопян. Артист признался, что страдает от серьезных заболеваний позвоночника, а также нуждается в дорогостоящей операции. По его словам, физическое состояние значительно ухудшилось, что в свою очередь повлияло и на его эмоциональный фон. Из-за мучительных болей в спине он практически не выходит из дома, что существенно ограничивает его привычную жизнь. Медики диагностировали у него межпозвоночную грыжу, из-за которой любое движение сопровождается острой болью.

Оба артиста продолжают бороться с недугами, надеясь на скорейшее выздоровление и поддержку близких.