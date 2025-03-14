Когда будет выгодно купить автомобиль в 2025 году

Приобретение нового автомобиля будет наиболее выгодным в середине весны 2025 года, когда автодилеры начнут предлагать максимальные скидки и специальные условия. Такое мнение выразил автоэксперт Александр Коротков в беседе с изданием Lenta.ru , передает Lada.kz

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По его словам, наиболее благоприятный период для покупки нового транспортного средства придется на апрель-май. «Если вы планируете приобрести автомобиль, имеет смысл немного подождать. Весной дилеры будут предлагать наиболее привлекательные скидки, и можно будет сэкономить значительную сумму», — подчеркнул Коротков.

Тем временем другие специалисты рынка отмечают непростую ситуацию в автомобильной индустрии. Так, генеральный директор группы компаний «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий прогнозирует резкое сокращение продаж новых автомобилей в России уже в марте 2025 года.

Эксперт оценивает возможное снижение объема продаж на уровне 45–50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было реализовано 146,5 тысяч машин. Таким образом, в марте 2025 года продажи новых автомобилей могут упасть до отметки около 80 тысяч единиц.

Слуцкий также отметил, что сложившаяся экономическая ситуация не дает поводов для оптимизма. По его мнению, из-за высокого уровня ключевой ставки автопроизводители и дилеры будут продолжать испытывать серьезные трудности. Вся отрасль, а также связанные с ней сегменты рынка, останутся в кризисном состоянии и, вероятно, продолжат демонстрировать отрицательную динамику.