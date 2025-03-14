18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.28
538.32
5.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.03.2025, 13:10

Когда будет выгодно купить автомобиль в 2025 году

Новости Мира 0 499

Приобретение нового автомобиля будет наиболее выгодным в середине весны 2025 года, когда автодилеры начнут предлагать максимальные скидки и специальные условия. Такое мнение выразил автоэксперт Александр Коротков в беседе с изданием Lenta.ru, передает Lada.kz

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, наиболее благоприятный период для покупки нового транспортного средства придется на апрель-май. «Если вы планируете приобрести автомобиль, имеет смысл немного подождать. Весной дилеры будут предлагать наиболее привлекательные скидки, и можно будет сэкономить значительную сумму», — подчеркнул Коротков.

Тем временем другие специалисты рынка отмечают непростую ситуацию в автомобильной индустрии. Так, генеральный директор группы компаний «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий прогнозирует резкое сокращение продаж новых автомобилей в России уже в марте 2025 года.

Эксперт оценивает возможное снижение объема продаж на уровне 45–50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было реализовано 146,5 тысяч машин. Таким образом, в марте 2025 года продажи новых автомобилей могут упасть до отметки около 80 тысяч единиц.

Слуцкий также отметил, что сложившаяся экономическая ситуация не дает поводов для оптимизма. По его мнению, из-за высокого уровня ключевой ставки автопроизводители и дилеры будут продолжать испытывать серьезные трудности. Вся отрасль, а также связанные с ней сегменты рынка, останутся в кризисном состоянии и, вероятно, продолжат демонстрировать отрицательную динамику.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...