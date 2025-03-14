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14.03.2025, 14:27

Секрет долголетия: в организме 117-летней американки обнаружили омолаживающие гены

Новости Мира 0 591

До своей смерти в возрасте 117 лет американка Мария Браньяс Морера считалась самым пожилым человеком на планете. Проведенные учеными исследования ее ДНК и микробиома позволили раскрыть ключевые факторы ее долголетия. Как выяснилось, женщина обладала особыми омолаживающими генами, которые способствовали сохранению здоровья и жизненной энергии, сообщает Lada.kz  со ссылкой на hibiny

Фото: theguardian.com
Фото: theguardian.com

По данным The Guardian, ученые еще при жизни Мореры обнаружили, что ее генетический код позволял ей чувствовать себя на 17 лет моложе своего реального возраста. Более того, ее кишечная микробиота по составу напоминала микробиоту младенца.

Профессор генетики Манель Эстеллер, возглавлявший исследования, отметил, что даже в последние дни жизни Мария сохраняла ясность ума. Единственными проблемами, с которыми она сталкивалась в старости, были ухудшение слуха и боли в суставах, тогда как в остальном ее здоровье оставалось крепким.

Специалисты подчеркивают, что помимо генетических особенностей, важную роль сыграл и здоровый образ жизни. Морера придерживалась средиземноморской диеты, избегала употребления алкоголя и табака, а также всегда находилась в окружении близких людей.

? Интересный факт: Ученые давно выяснили, что старение контролируется определенными генами, отключение которых может значительно замедлить этот процесс. Научное сообщество продолжает активные исследования в этой области, стремясь раскрыть механизмы продления жизни и, возможно, сделать шаг к бессмертию.

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