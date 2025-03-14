Лукашенко сделал заявление о Белоруссии в составе России

Белоруссия в обозримом будущем не планирует присоединяться к Российской Федерации. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время выступления в Совете Федерации, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ранее Лукашенко сообщил, что 13 марта вступило в силу соглашение о гарантиях безопасности, подписанное между Россией и Белоруссией. Он подчеркнул, что обе страны продолжат совместно реагировать на современные вызовы и укреплять безопасность в рамках Союзного государства.

Первый этап переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Александром Лукашенко состоялся 13 марта. В течение более чем часа лидеры общались за закрытыми дверями в формате тет-а-тет, после чего обсуждение продолжилось в расширенном составе.

Одним из ключевых вопросов встречи стало 30-дневное прекращение огня, на которое согласилась Украина после переговоров с представителями США в Джидде. По словам Лукашенко, президент России намерен обсудить этот вопрос с американской стороной 13 или 14 марта.